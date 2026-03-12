Se ne è andato dopo due settimane di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma un un ex carabiniere di 88 anni, strangolato con una fune dal figlio.

I fatti risalgono appunto a due settimane fa, nella casa di Ausonia dell’anziano.

L’uomo era stato brutalmente aggredito dal figlio 50enne, che si era poi costituito. Ignoti, al momento, i motivi dietro il folle gesto. Da quanto ricostruito sembrerebbe che la tragedia sia avvenuta a seguito di una violenta lite.

Attualmente si trova nel carcere di Cassino con l’accusa di omicidio.