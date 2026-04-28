Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 29 Aprile. Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo in prevalenza stabile. I venti saranno da moderati a tesi e il mare da poco mosso a mosso. Vediamo nello specifico con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 15°C. I venti saranno tesi e provenienti da Sudest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 26°C e la minima di 15°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est, tesi al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordest. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 15°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nordest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, con addensamenti compatti nel pomeriggio, associati a deboli piogge e schiarite in serata. Sono previsti 0.4mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 22 C e la minima di 11°C. I venti saranno moderati e provenienti da Est-Nordest per l'intera giornata. Sarà dunque un mercoledì in prevalenza poco nuvoloso, senza piogge quasi ovunque , con venti da moderati a tesi e temperature in aumento che arriveranno a massime di 28°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba