Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 29 Aprile . Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo in prevalenza stabile . I venti saranno da moderat i a tesi e il mar e da poco mosso a mosso . Vediamo nello specifico con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari l a giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 1 ° C e la minima di 1 5 °C. I venti sarann o tesi e provenienti da Sudest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso . A Sassar i la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 6 °C e la minima di 15 °C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Est , tesi al pomeriggio e provenienti da Nord- Nordest . A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 8 ° C e la minima di 1 5 ° C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nor d est , tesi al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest . Il mare sarà poco moss o. A Nuor o la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, con addensamenti compatti nel pomeriggio, associati a deboli piogge e schiarite in serata. Sono previsti 0.4mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 22 C e la minima di 11 °C. I venti sarann o moderati e provenienti da Est-Nordest per l'intera giornata. Sarà dunque un mercoledì in prevalenza poco nuvoloso , senza piogge quasi ovunque , con venti da moderati a tesi e temperature in aumento che arriveranno a massime di 2 8 °C . Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo na giornata e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba