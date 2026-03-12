Momenti di terrore in sinagoga a West Bloomfield, sobborgo a nord di Detroit. Uomo si sarebbe lanciato con l’auto contro la struttura per poi sparare all’impazzata. Stando riferito dalla CNN, l’attentatore è stato ucciso dagli agenti della sicurezza. Fortunatamente non risultano altre vittime o feriti.

Ingorghi di auto hanno invaso la zona dopo l’accaduto. Come riferito dallo sceriffo della contea di Oakland, Michael Bouchard, è le scuole sono state evacuate ed è stato chiesto di residenti di stare al riparo.

Foto frame video QN