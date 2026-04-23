Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani vener dì 2 4 Aprile . Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno debol i e il mar e da mosso a poco mosso . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza s erena . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 0 ° C e la minima di 1 1 °C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Nord-Nord ov est , moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso . A Sassar i regnerà il bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 0 °C e la minima di 1 0 °C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Est- Sud est , tesi al pomeriggio e provenienti da Nord- Nord est. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 2 ° C e la minima di 9 ° C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est- Nor d est , moderati al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà poco moss o. A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 9 C e la minima di 7 °C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Est . Ci aspetta dunque un vener d ì in prevalenza soleggiato , senza piogge, con venti da moderati a deboli e temperature in calo che raggiungeranno massime di 2 2 °C . Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uon a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba