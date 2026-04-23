Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 24 Aprile. Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare da mosso a poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 11°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord-Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari regnerà il bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 10°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est-Sudest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordest. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 9°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 19 C e la minima di 7°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Est. Ci aspetta dunque un venerdì in prevalenza soleggiato, senza piogge, con venti da moderati a deboli e temperature in calo che raggiungeranno massime di 22°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba