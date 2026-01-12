Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 13 Gennaio
Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque.
I venti saranno deboli e il mare molto mosso.
Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo:
A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.
La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 10°C.
I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sudest.
Il mare sarà poco mosso.
A Sassari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.
La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 7°C.
I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Sudest, al pomeriggio da Sud-Sudest.
A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.
La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 6°C.
I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Nordest, al pomeriggio da Est-Sudest.
Il mare sarà poco mosso.
A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.
La temperatura massima sarà di 13° C e la minima di 3°C.
I venti saranno deboli per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nord-Nordovest, al pomeriggio da Est-Nordest.
E' dunque alle porte un martedì con sole splendente, con temperature in aumento che arriveranno a massime di 17°C.
Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!
A cura di Claudia Saba