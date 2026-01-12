Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 1 3 Gennaio

Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare molto moss o . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 6 ° C e la minima di 1 0 °C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Est-Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sudest. Il mare sarà poco moss o . A Sassar i farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 5 °C e la minima di 7 °C. I venti sarann o mo derati per tutta la giornata e provenienti al mattino d a Sudest, al pomeriggio da Sud-Sudest. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17 ° C e la minima di 6 ° C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Nordest, al pomeriggio da Est-Sudest. Il mare sarà poc o mosso . A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 13 ° C e la minima di 3 °C. I venti sarann o deboli per tut t a la giornata e provenienti al mattino da Nord-Nordovest , al pomeriggio da Est-Norde st. E' dunque alle porte un martedì con sole splendente , con temperatur e i n aumento che arrive ranno a massime di 1 7 ° C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba