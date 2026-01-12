Sestu, cordoglio per Gianfranco Sotgiu: “Morto nel sonno, noi familiari lo abbiamo sempre seguito”.

La famiglia: “È venuto a mancare nel sonno durante la notte, allarmati poiché non rispondeva al telefono ed essendoci le chiavi nella serratura abbiamo dovuto chiamare i vigili del fuoco per accedere all’abitazione”. Era ben voluto dai suoi familiari che lo seguivano costantemente e vigilavano su di lui. Al contrario da quanto emerso in un primo momento, l’uomo non era assolutamente in uno stato di abbandono. Viveva in via San Gemiliano, “era circondato dall’affetto dei familiari, in particolare del nipote e dell’intera famiglia, che lo hanno sempre assistito e seguito con attenzione e cura” spiega il figlio Luca Sotgiu a Casteddu Online.

Una morte sopraggiunta nel sonno, durante la notte, che ha gettato nello sconforto tutta la famiglia e chi voleva bene al signor Gianfranco.