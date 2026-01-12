Genoa-Cagliari 3-0, Pisacane travolto da De Rossi: difesa horror e attacco da incubo in una serata da dimenticare.Arriva la prima “imbarcata” stagionale per il Cagliari, tre gol al passivo per una difesa letteralmente impresentabile. I rossoblù cagliaritani dominano nella seconda metà del primo tempo ma non riescono per un soffio a pareggiare, nella ripresa Luvumbo si mangia un gol clamoroso e viene subito sostituito da un Gaetano ancora fantasma. Pisacane non riesce a dare la svolta alla squadra. Stavolta neanche la fortuna ha aiutato il tecnico, che ha ancora cambiato la formazione presentando però un indici offensivo. Kilicsoy però non vede la porta, Mazzitelli sfiora il pari, Palestra colpisce la traversa ma sembra spesso predicare nel deserto.

Il Cagliari è crollato dopo il gol fallito in contropiede da Luvimbo, e con il raddoppio non c’è stata più partita. La difesa dove nella prima frazione Rodriguez è stato un disastro ha cominciato a ballare paurosamente, Pisacane ha rinunciato anche a giocarsi la carta Trepy, escludendo il giovane che era stato decisivo a Cremona. Bene soprattutto Idrissi, ma troppa imprecisione e troppi limiti tecnici soprattutto a centrocampo dove Prati e Adopo sembrano girare a vuoto. Arriva un ko molto pesante, col Genoa che agguanta il Cagliari in classifica e la corsa salvezza che inizia a farsi intricata nonostante i cinque punti di vantaggio sulla Fiorentina. E sabato prossimo alla Unipol Domus arriva l’agguerrita Juventus di Spalletti.