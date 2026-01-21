Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 22 Gennaio
Il rapido cedimento dell'alta pressione favorirà l'ingresso di aria più umida che determinerà peggioramento delle condizioni climatiche nella seconda parte della giornata con acquazzoni e temporali che si attenueranno nel corso della serata. I venti saranno deboli e il mare da mosso a molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio. Sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 9°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sudest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio. Sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 7°C. I venti saranno moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Sud-Sudest per l'intera giornata. A Oristano la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge. Sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 6°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sudest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà parzialmente nuvolosa con deboli piogge nel pomeriggio e schiarite in serata. Sono previsti 0.4mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 10° C e la minima di 3°C. I venti saranno moderati per l'intera giornata e provenienti al mattino da Ovest-Sudovest, al pomeriggio da Est-Nordest. Sarà dunque un giovedì con deboli piogge dal pomeriggio, venti in prevalenza moderati e temperature in calo che raggiungeranno massime di 14°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba