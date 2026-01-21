Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 2 2 Gennaio

Il rapido cedimento dell'alta pressione favorirà l'ingresso di aria più umida che determinerà peggioramento delle condizioni climatiche nella seconda parte della giornata con acquazzoni e temporali che si attenueranno nel corso della serata. I venti saranno debol i e il mare da m o sso a molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio . Sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 4 ° C e la minima di 9 °C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Sudest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poc o mosso . A Sassar i la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio. Sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 3 °C e la minima di 7 °C. I venti sarann o moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Sud - Sud est per l'intera giornata. A Oristano la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge. Sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 3 ° C e la minima di 6 ° C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Sudest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso . A Nuoro la giornata sarà parzialmente nuvolosa con deboli piogge nel pomeriggio e schiarite in serata. Sono previsti 0.4mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 10 ° C e la minima di 3 °C. I venti sarann o moderati per l'intera giornata e provenienti al mattino da Ovest-Sudovest, al pomeriggio da Est-Nordest. Sarà dunque un giov edì con deboli piogge dal pomeriggio, venti in prevalenza moderati e temperature in calo che raggiungeranno massime di 14°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba