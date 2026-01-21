Diventa definitiva la condanna a quattro anni di reclusione per violenza sessuale nei confronti di Fabrizio Aru, 34 anni, di Ussana, in passato organizzatore del “Soho Discoclub” di via Newton. La Cassazione ha messo la parola fine alla vicenda giudiziaria, confermando la sentenza emessa dalla corte d’appello di Cagliari e rigettando il ricorso presentato dalla difesa, affidata agli avvocati Leonardo Filippi e Roberto Sorinelli. Con la decisione degli ermellini, la pena diventa esecutiva e Aru rischia ora l’ingresso in carcere. I suoi legali, tuttavia, hanno già depositato un’istanza per l’accesso a una misura alternativa alla detenzione, facendo leva su un percorso di riabilitazione che l’imputato avrebbe già avviato. La vicenda giudiziaria si chiude così in via definitiva, con la conferma della responsabilità penale per il reato di violenza sessuale.