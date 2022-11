Meteo Casteddu, l’autunno ritorna a colpire la Sardegna: temporali e rovesci

Le previsioni meteo per tutta la Sardegna aggiornate per venerdì 25 novembre. La Sardegna subirà un graduale peggioramento del tempo con rovesci anche a carattere temporalesco e con temperature in diminuzione. Addentriamoci nelle quattro province storiche della Sardegna con gli esperti di 3B Meteo: A Cagliari è previsto cielo parzialmente nuvoloso con nubi in aumento dal pomeriggio, e deboli piogge in serata. Sono previsti 3 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 12°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari il cielo sarà nuvoloso con nubi in aumento. Nel pomeriggio sono previsti rovesci anche a carattere temporalesco e 4 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 10°C. I venti saranno tesi e provenienti da Sud-Sudovest per l’intera giornata. Il mare sarà da mosso a molto mosso nell’arco della giornata, come si evince da Meteo.it.

Torniamo su 3B Meteo per la provincia di Oristano dove il cielo sarà nuvoloso con nubi in progressivo aumento e rovesci anche a carattere temporalesco previsti dal pomeriggio. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 9°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est-Sudest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest. Il mare sarà mosso. Per la provincia di Nuoro sono previste nubi in progressivo aumento, con rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 10°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest-Sudovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sudovest. Il mare sarà calmo per tutta la giornata come riportato da Meteo.it. L’arrivo del maltempo dopo questa pausa di un giorno l’avevo già annunciato, e così sarà. Armiamoci quindi di ombrello e copriamoci un po’ di più considerato che le temperature saranno in ribasso. Per scoprire quanto durerà il maltempo continuate a seguire Meteo Casteddu su Radio Casteddu Online ogni giorno alle 21,15 oppure in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35. A cura di Claudia Saba.