Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giov edì 1 6 Lugli o . Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque . I venti saranno debol i e il mare poco mosso . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 3 ° C e la minima di 2 6 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordovest e al pomeriggio da Sud. Il mare sarà quasi calm o . Si prevede allerta meteo per l’afa. A Sassar i farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 9 °C e la minima di 2 3 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornat a e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Nord-Nordovest. Si prevede allerta meteo per l’afa. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 8 ° C e la minima di 2 3 ° C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da est-Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest. Il mare sarà poco mosso. Si prevede allerta meteo per l’afa . A Nuor o farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 39 ° C e la minima di 2 7 °C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Ovest, moderat i al pomeriggio e provenienti da Est -Nordest. Si prevede allerta meteo per l’afa. La giornata di giove dì ci riserverà ancora tanto sole , con venti in prevalenza moderati e temperature sopra la media climatica che raggiungeranno massime di 39 °C. Allerta meteo per l’afa in tutta la Sardegna. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornat a e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba