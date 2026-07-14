Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 15 Luglio. Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 34°C e la minima di 25°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. Si prevede allerta meteo per l’afa. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 38°C e la minima di 22°C. I venti saranno moderati e provenienti da Nord-Nordovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per l’afa. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 35°C e la minima di 23°C. I venti saranno deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà poco mosso. Si prevede allerta meteo per l’afa. A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 41°C e la minima di 26°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordest. Si prevede allerta meteo per l’afa. Sarà dunque un caldo mercoledì , con venti in prevalenza moderati e temperature che raggiungeranno massime di 41°C. Allerta meteo per l’afa in tutta la Sardegna. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba