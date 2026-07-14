Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercol edì 1 5 Lugli o . Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque . I venti saranno debol i e il mare poco mosso . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 4 ° C e la minima di 2 5 °C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Nordov est, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso . Si prevede allerta meteo per l’afa. A Sassar i la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 38 °C e la minima di 2 2 °C. I venti sarann o moderati e provenienti da Nord-Nordovest per tutta la giornat a. Si prevede allerta meteo per l’afa. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 35 ° C e la minima di 2 3 ° C. I venti saranno deboli al mattino e m oderati al pomeriggio, provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà poco mosso. Si prevede allerta meteo per l’afa . A Nuor o farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 4 1 ° C e la minima di 2 6 °C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Ovest, moderat i al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordest. Si prevede allerta meteo per l’afa. Sarà dunque un caldo m ercol edì , con venti in prevalenza moderati e temperature che raggiungeranno massime di 4 1 °C. Allerta meteo per l’afa in tutta la Sardegna. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornat a e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba