Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 18 Luglio. Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare da mosso a poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 31°C e la minima di 26°C. I venti saranno tesi per l’intera giornata e provenienti al mattino da Nord-Nordovest, al pomeriggio da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. Si prevede allerta meteo per l’afa. A Sassari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 36°C e la minima di 23°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Si prevede allerta meteo per l’afa. A Oristano la giornata sarà in prevalenza soleggiata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 35°C e la minima di 23°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest. Il mare sarà poco mosso. Si prevede allerta meteo per l’afa. A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 39°C e la minima di 25°C. I venti saranno moderati e provenienti da Ovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per l’afa. Questo fine settimana ci riserva un sabato di sole, con venti in prevalenza moderati e temperature in lieve calo che raggiungeranno massime di 39°C. Allerta meteo per l’afa in tutta la Sardegna. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buon weekend e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba