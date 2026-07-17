Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 1 8 Lugli o . Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque . I venti saranno debol i e il mare da mosso a poco mosso . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 1 ° C e la minima di 2 6 °C. I venti sarann o tes i per l’intera giornata e provenienti al mattino da Nord- Nordovest, al pomeriggio da Sud-Sudest . Il mare sarà poco moss o . Si prevede allerta meteo per l’afa. A Sassar i farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 6 °C e la minima di 2 3 °C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Si prevede allerta meteo per l’afa. A Oristano la giornata sarà in prevalenza soleggiata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 5 ° C e la minima di 2 3 ° C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord , tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest- Nordovest . Il mare sarà poco mosso. Si prevede allerta meteo per l’afa . A Nuor o farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 39 ° C e la minima di 2 5 °C. I venti sarann o moderat i e provenienti da Ovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per l’afa. Questo fine settimana ci riserva un sabato di sole , con venti in prevalenza moderati e temperature in lieve calo che raggiungeranno massime di 39 °C. Allerta meteo per l’afa in tutta la Sardegna. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n weekend e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba