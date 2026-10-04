Cultura nel Piatto
RISOTTO ALLA ZUCCA, PECORINO DOLCE E MANDORLE TOSTATE
La zucca, con la sua naturale dolcezza, è uno degli ingredienti che meglio raccontano la cucina d’autunno. In questo risotto incontra il pecorino dolce, cremoso e delicatamente sapido, mentre le mandorle tostate aggiungono la nota croccante che completa il piatto.
È proprio il gioco dei contrasti a renderlo particolare: morbido e croccante, dolce e sapido, semplice negli ingredienti ma elegante nel risultato.
Ingredienti per 1 porzione
Riso Carnaroli 80 g
Zucca pulita 180 g
Pecorino dolce 25 g
Mandorle 10 g
Cipolla 15 g
Olio extravergine di oliva 5 g
Vino bianco 20 g
Brodo vegetale q.b.
Timo o poco rosmarino
Pepe nero
Sale q.b.
Preparazione
Tagliare la zucca a piccoli cubetti. In una casseruola fare appassire dolcemente la cipolla con l’olio, quindi aggiungere la zucca e lasciarla insaporire per qualche minuto.
Unire poca quantità di brodo caldo e portare la zucca quasi a cottura. Schiacciarne una parte con una forchetta, lasciando invece alcuni cubetti interi: saranno proprio questi a rendere più interessante consistenza e presentazione del risotto.
Aggiungere il riso, lasciarlo tostare brevemente e sfumare con il vino bianco.
Proseguire la cottura aggiungendo il brodo caldo poco alla volta e mescolando regolarmente. La zucca, sciogliendosi durante la cottura, formerà naturalmente una crema che avvolgerà il riso.
Nel frattempo tostare le mandorle in una padella asciutta e tritarle grossolanamente.
Quando il risotto è al dente, spegnere il fuoco. Aggiungere il pecorino dolce e mantecare energicamente, eventualmente con un cucchiaio di brodo caldo, fino a ottenere una consistenza morbida e all’onda.
Terminare con pepe nero, pochissimo timo o rosmarino e le mandorle tostate.
Il piccolo trucco
Il pecorino va aggiunto fuori dal fuoco: una temperatura troppo elevata potrebbe farlo separare e rendere la mantecatura meno vellutata.
Anche le mandorle devono arrivare soltanto alla fine. Devono conservare tutta la loro croccantezza e creare il contrasto con la crema di zucca.
Valori nutrizionali indicativi per porzione
Circa 550 kcal
Proteine: 16 g
Carboidrati: 79,5 g
Grassi: 17,7 g
Curiosità
Zucca e formaggio sono un abbinamento molto antico della cucina italiana: la dolcezza dell’ortaggio veniva spesso compensata da formaggi sapidi e stagionati. Qui scegliamo invece un pecorino dolce, meno aggressivo, proprio per non nascondere il gusto della zucca.
Le mandorle introducono un elemento più contemporaneo: non servono solo come decorazione, ma modificano realmente la percezione del piatto. Ad ogni boccone interrompono la cremosità del risotto con una nota tostata e croccante.
Un risotto autunnale che parte dalla tradizione, ma acquista carattere con tre ingredienti perfettamente complementari: zucca, pecorino dolce e mandorle.
A cura di Raffaella Aschieri
Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma