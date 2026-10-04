Cultura nel Piatto

RISOTTO ALLA ZUCCA, PECORINO DOLCE E MANDORLE TOSTATE

La zucca, con la sua naturale dolcezza, è uno degli ingredienti che meglio raccontano la cucina d’autunno. In questo risotto incontra il pecorino dolce, cremoso e delicatamente sapido, mentre le mandorle tostate aggiungono la nota croccante che completa il piatto.

È proprio il gioco dei contrasti a renderlo particolare: morbido e croccante, dolce e sapido, semplice negli ingredienti ma elegante nel risultato.

Ingredienti per 1 porzione

Riso Carnaroli 80 g

Zucca pulita 180 g

Pecorino dolce 25 g

Mandorle 10 g

Cipolla 15 g

Olio extravergine di oliva 5 g

Vino bianco 20 g

Brodo vegetale q.b.

Timo o poco rosmarino

Pepe nero

Sale q.b.

Preparazione

Tagliare la zucca a piccoli cubetti. In una casseruola fare appassire dolcemente la cipolla con l’olio, quindi aggiungere la zucca e lasciarla insaporire per qualche minuto.

Unire poca quantità di brodo caldo e portare la zucca quasi a cottura. Schiacciarne una parte con una forchetta, lasciando invece alcuni cubetti interi: saranno proprio questi a rendere più interessante consistenza e presentazione del risotto.

Aggiungere il riso, lasciarlo tostare brevemente e sfumare con il vino bianco.

Proseguire la cottura aggiungendo il brodo caldo poco alla volta e mescolando regolarmente. La zucca, sciogliendosi durante la cottura, formerà naturalmente una crema che avvolgerà il riso.

Nel frattempo tostare le mandorle in una padella asciutta e tritarle grossolanamente.

Quando il risotto è al dente, spegnere il fuoco. Aggiungere il pecorino dolce e mantecare energicamente, eventualmente con un cucchiaio di brodo caldo, fino a ottenere una consistenza morbida e all’onda.

Terminare con pepe nero, pochissimo timo o rosmarino e le mandorle tostate.

Il piccolo trucco

Il pecorino va aggiunto fuori dal fuoco: una temperatura troppo elevata potrebbe farlo separare e rendere la mantecatura meno vellutata.

Anche le mandorle devono arrivare soltanto alla fine. Devono conservare tutta la loro croccantezza e creare il contrasto con la crema di zucca.

Valori nutrizionali indicativi per porzione

Circa 550 kcal

Proteine: 16 g

Carboidrati: 79,5 g

Grassi: 17,7 g

Curiosità

Zucca e formaggio sono un abbinamento molto antico della cucina italiana: la dolcezza dell’ortaggio veniva spesso compensata da formaggi sapidi e stagionati. Qui scegliamo invece un pecorino dolce, meno aggressivo, proprio per non nascondere il gusto della zucca.

Le mandorle introducono un elemento più contemporaneo: non servono solo come decorazione, ma modificano realmente la percezione del piatto. Ad ogni boccone interrompono la cremosità del risotto con una nota tostata e croccante.

Un risotto autunnale che parte dalla tradizione, ma acquista carattere con tre ingredienti perfettamente complementari: zucca, pecorino dolce e mandorle.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma