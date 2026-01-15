Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani vener dì 1 6 Gennaio L e pression i medio-alte garantiranno tempo perlopiù stabile e in prevalenza soleggiato. I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 6 ° C e la minima di 11 °C. I venti sarann o tesi e provenienti al mattino da Sud-Sudest, al pomeriggio da Est -Sudes t, Il mare sarà poco moss o . A Sassar i la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 5 °C e la minima di 8 °C. I venti sarann o mo derati e provenienti al mattino da Est- Sudest, al pomeriggio da Est-Nordest . A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17 ° C e la minima di 8 ° C. I venti sarann o moderati al mattino e p rovenienti da Est-Nordest, tes i al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poc o mosso . A Nuoro la giornata sarà in prevalenza p arzialmente nuvolos a. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 3 ° C e la minima di 7 °C. I venti sarann o moderati e provenienti da Est-Norde st per tutta la giornata. Sarà dunque un vener dì parzialmente nuvoloso , con temperatur e massime stazionarie che arrive ranno a 1 7 ° C e le minime in rialzo . Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba