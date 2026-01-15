Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 16 Gennaio Le pressioni medio-alte garantiranno tempo perlopiù stabile e in prevalenza soleggiato. I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 11°C. I venti saranno tesi e provenienti al mattino da Sud-Sudest, al pomeriggio da Est-Sudest, Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 8°C. I venti saranno moderati e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Est-Nordest. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 8°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est-Nordest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza parzialmente nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 13° C e la minima di 7°C. I venti saranno moderati e provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. Sarà dunque un venerdì parzialmente nuvoloso, con temperature massime stazionarie che arriveranno a 17°C e le minime in rialzo. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba