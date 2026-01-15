Riciclare una bottiglia di plastica e ottenere in cambio un incentivo, boni sconto o coupon: su proposta dell’assessora all’Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico Luisa Giua Marassi, il Comune ha approvato l’adesione al progetto RecoPet, promosso da Corepla, il Consorzio nazionale per la raccolta e il riciclo degli imballaggi in plastica.

L’iniziativa prevede l’installazione in città di 15 box per la raccolta selettiva delle bottiglie in plastica Pet, concessi al Comune in comodato d’uso gratuito. I contenitori saranno dotati di sistemi tecnologici in grado di riconoscere i conferimenti e attivare meccanismi premianti destinati alle cittadine e ai cittadini che utilizzeranno correttamente il servizio.

L’obiettivo è duplice: da un lato migliorare la qualità della raccolta differenziata delle bottiglie in Pet, favorendone il recupero e il riciclo; dall’altro incentivare comportamenti virtuosi attraverso un ritorno concreto per chi contribuisce alla tutela dell’ambiente.

Con l’adesione a RecoPet, l’amministrazione punta a rafforzare le politiche di economia circolare e a coinvolgere attivamente la popolazione in un modello di gestione dei rifiuti sempre più sostenibile, trasformando un gesto quotidiano come il riciclo in un’opportunità di beneficio collettivo.