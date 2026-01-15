Un nuovo tassello si aggiunge al percorso di rigenerazione urbana del quartiere Sant’Elia. Su proposta dell’assessora alla Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini, Anna Puddu, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la ristrutturazione delle passerelle pedonali che collegano la cittadella dello sport di Monte Mixi al quartiere di Sant’Elia, sopra il canale di San Bartolomeo.

L’intervento, considerato strategico per migliorare l’accessibilità e la sicurezza dei collegamenti tra le due aree della città, prevede un investimento complessivo di 5 milioni e 100 mila euro. Le risorse provengono dai fondi PN Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027 e rientrano nel più ampio pacchetto di opere dedicate alla riqualificazione di Sant’Elia.

Il progetto è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027 e punta a restituire alla città infrastrutture moderne e funzionali, in grado di favorire la mobilità pedonale e rafforzare il legame tra impianti sportivi, spazi pubblici e quartieri limitrofi.

L’approvazione della fattibilità tecnico-economica rappresenta il primo passo operativo verso la realizzazione di un’opera attesa, che si inserisce in una visione più ampia di sviluppo urbano orientata alla qualità della vita, all’inclusione e alla valorizzazione dei collegamenti tra le diverse parti della città.