Meteo Casteddu, clima pazzo sull’Isola: pioggia e vento ma 21 gradi

Le previsioni meteo per tutta la Sardegna aggiornate per mercoledì 14 dicembre. Nell’Isola il tempo sarà generalmente instabile con cielo molto nuvoloso e deboli piogge per tutta la giornata. I venti saranno moderati e il mare molto mosso. Vediamo nei dettagli le previsioni riportate da 3b Meteo: A Cagliari ci saranno nubi sparse alternate a schiarite e ampi rasserenamenti in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 16°C. I venti saranno tesi e provenienti da ovest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. A Sassari la giornata sarà caratterizzata da nubi in progressivo aumento e deboli piogge durante le ore pomeridiane e schiarite in serata. Sono previsti 10 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 15°C. I venti saranno forti e provenienti da Sudovest per tutta la giornata. Il mare sarà molto mosso con onde che potrebbero raggiungere i due metri di altezza, come si evince da Meteo.it.

Torniamo su 3b Meteo per la provincia di Oristano dove la giornata sarà variabile con nubi alternate a schiarite ancora più ampie nel pomeriggio. Durante la notte sono previste precipitazioni con 2 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 16°C. I venti saranno forti per l’intera giornata e provenienti al mattino da Sudovest, al pomeriggio da Ovest-Sudovest. Il mare sarà molto mosso. A Nuoro il cielo sarà molto nuvoloso la mattina e si verificheranno deboli piogge. Durante il pomeriggio si rasserenerà. In serata sono previsti 13 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 12°C. I venti saranno tesi e provenienti da Ovest-Sudovest per l’intera giornata. Dunque pioggia quasi in tutta la Sardegna, tranne che nella provincia di Cagliari dove le temperature saranno particolarmente alte per la media stagionale. Anche nel resto della Sardegna si respirerà un clima mite. Continuate a tenervi aggiornati con le previsioni di Meteo Casteddu tutti i giorni alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35 su Radio Casteddu Online. A cura di Claudia Saba.