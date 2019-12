Maltempo, stato di allerta per la piena in aumento: rischio diga sul Fluminimannu, è allarme a Samassi

Permane lo stato di allerta per rischio diga sul Fluminimannu. Il comune di Samassi comunica che “la piena è in aumento e in diversi campi coltivati a monte del centro abitato si sono verificate varie esondazioni. La situazione è costantemente monitorata dal personale incaricato alle operazioni di protezione civile.

Attualmente non sussistono pericoli per la popolazione.

Restano chiusi gli accessi ai ponti di “Pruni Cristis” (sa passerella) e in loc. Fulgheri.

E’ interrota la strada campestre che dal campo sportivo porta a Villasanta in tutto il tratto da loc. “Corti vincis” a Tanca Garau”. Si raccomanda inoltre di “non accostarsi ai corsi d’acqua e prestare la massima attenzione” .

Nelle prossime ore verranno emessi altri aggiornamenti.