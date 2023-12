Ladri scatenati ad Assemini, rubati due trattori in località Riu Sa Murta

Non solo macchine portate via all’improvviso, soprattutto durante la notte, lasciando nella disperazione i proprietari che, magari prima di recarsi al lavoro, scoprono che il proprio mezzo è sparito nel nulla. Questa volta la posta in gioco è più alta, addirittura due trattori sono stati portati via dall’azienda agricola, due mezzi necessari, indispensabili per lavorare. L’appello è stato lanciato tramite i social e nel gruppo “Assemini in Comune”, che, in poche ore, ha fatto il giro del web.

Un triste fenomeno, quello dei mezzi meccanici rubati che, ultimamente si verifica con intensità: si susseguono, infatti, le denunce, giorno dopo giorno, sempre più da parte delle vittime che, raramente riescono a recuperare il proprio mezzo sottratto indebitamente.