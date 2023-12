Cagliari, addio al papà dei macellai del mercato di San Benedetto: è morto Sergio Masella

Addio al papà dei macellai dei mercato civico di San Benedetto di Cagliari. Sergio Masella non c’è più, aveva settantasei anni e, sino a meno di un anno fa lo si poteva trovare ogni giorno dietro il suo bancone, intento a tagliare e vendere carni equine. Stava lottando contro un brutto male che l’aveva portato a lasciare il lavoro e mettere il box in vendita. È stato a lungo il presidente dell’associazione di tutti i commercianti del mercato, riuscendo a creare un filo costante e diretto con il Comune per rivendicare gli interventi da fare nel mercato, tra ascensori da far ripartire, scale mobili da aggiustare e tubi e finestre da riparare. Il mercato è stato tutto per lui: tifosissimo del Cagliari, era sempre pronto per dire la sua dopo vittorie, pareggi e sconfitte.

“Ciao fratello mio, rip. Ti voglio bene e voglio ricordarti così”, scrive il fratello Bruno su Facebook, postando una foto di Sergio. “Sei stato il nostro fratello maggiore, riposa in pace Sergio”, aggiunge un altro storico e stimato macellaio di San Benedetto, Franco Scaramuccia. “Oggi ci ha lasciato una grande persona, un’istituzione del mercato di San Benedetto”, scrive il ristoratore Mauro Trudu. “Ciao Sergio Masella, un grande abbraccio a Bruno e a tutta la famiglia Masella”.