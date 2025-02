La Sardegna piange il principe Karim Aga Khan IV, il principe che ha trasformato la Costa Smeralda in una delle destinazioni più esclusive e famose al mondo. Nel giorno dei suoi funerali, sono stati proclamati il lutto cittadino ad Arzachena e due giorni di lutto a Olbia, città che lo ha accolto e che nel 2004 gli conferì la cittadinanza onoraria.

Il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, ha ricordato l’impronta indelebile lasciata dal Principe, che nel 1962 fondò il Consorzio Costa Smeralda, portando sviluppo e benessere alla Gallura. “Con la sua visione, ha reso la Costa Smeralda una delle mete più esclusive del mondo”, ha dichiarato il sindaco, ricordando che nel 1965 ad Aga Khan venne conferita la cittadinanza onoraria.

Anche il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha reso omaggio al Principe, sottolineando il suo fondamentale ruolo nel rilancio del turismo sardo e nell’internazionalizzazione della regione. “Oggi ci stringiamo alla sua famiglia con profondo dolore”, ha detto Nizzi.

Ugo Cappellacci, ex presidente della Regione, ha espresso il suo cordoglio, ricordando come Aga Khan abbia creato opportunità per la Sardegna, non solo nel turismo, ma anche con la fondazione della compagnia aerea Alisarda, oggi Meridiana: sotto la sua presidenza gli fu conferito il riconoscimento di Sardus Pater per il suo contributo alla crescita e allo sviluppo dell’isola.

Il Consorzio Costa Smeralda ha salutato il Principe con un semplice ma sentito “Grazie”, riconoscendo che la sua eredità continuerà a vivere nella storia dell’isola.