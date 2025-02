Il sindaco Zedda ha portato i saluti istituzionali del Comune di Cagliari e della Città metropolitana durante l’evento “Airport day”, organizzato su scala nazionale da Assaeroporti, l’Associazione confindustriale degli aeroporti italiani, in collaborazione con le società di gestione associate e il gruppo Sogaer, presso l’aerostazione del capoluogo isolano. La sua dichiarazione: “La crescita, gli investimenti e la connessione dei tre aeroporti sardi sono tra gli elementi più importanti per lo sviluppo della Sardegna e delle nostre comunità. I collegamenti e il diritto alla mobilità, grazie al lavoro della Regione sulla nuova continuità aerea, determinerà maggiori opportunità di lavoro e importanti ricadute economiche per la nostra Isola.

È importante investire in una maggiore e più rapida connessione con l’area metropolitana e lavorare al contempo a un ampliamento dell’aerostazione di Cagliari – Elmas. L’incremento dei passeggeri determina la necessità di ampliare gli spazi e sistemare i luoghi adiacenti all’aeroporto.

Già durante il mio precedente mandato, la Città Metropolitana aveva finanziato il radar a servizio di Decimomannu e del sistema dell’aviazione civile, risolvendo una serie di problematiche prima gestite dall’aeroporto di Ciampino. Bisogna proseguire in questa direzione, realizzando investimenti anche in termini di tecnologia e innovazione”.