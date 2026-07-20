La presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Alessandra Todde, esprime la propria solidarietà alla vicesindaca di Lanusei, Maria Tegas, destinataria di un grave atto intimidatorio. Tegas, infatti, ha ritrovato sul parabrezza della propria auto una bottiglia incendiaria colma di benzina, della quale fortunatamente non ha funzionato l’innesco.

“Esprimo la mia piena solidarietà alla vicesindaca di Lanusei, Maria Tegas, vittima di un gravissimo atto intimidatorio. È un gesto che condanno con assoluta fermezza. Chi sceglie la violenza e la minaccia per colpire un’amministratore colpisce le istituzioni democratiche e l’intera comunità. Confido nel lavoro delle forze dell’ordine perché i responsabili siano individuati rapidamente. A Maria Tegas, al sindaco Davide Burchi e a tutta l’amministrazione comunale va la vicinanza della Regione Sardegna”.