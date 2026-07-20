Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio nelle campagne di Padrongiano, alle porte di Olbia, in un’area vicina all’ospedale Mater Olbia e allo scalo aeroportuale Costa Smeralda.

Per fronteggiare il rogo è stato disposto un massiccio intervento aereo: in volo un Canadair della flotta nazionale, un elicottero Super Puma e un elicottero leggero della flotta antincendio regionale, impegnati insieme alle squadre a terra del Corpo forestale, dei vigili del fuoco e della Protezione civile.

Al momento per fortuna l’incendio non ha avuto ripercussioni sull’attività dell’aeroporto Costa Smeralda, dove decolli e atterraggi proseguono regolarmente. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.