Cultura nel piatto
Zuppa di ceci e farro
Un piatto semplice, antico e sempre attuale. La zuppa di ceci e farro appartiene alla tradizione contadina italiana, quella cucina fatta di ingredienti umili ma preziosi, capaci di dare sazietà, equilibrio nutrizionale e calore.
Il farro, tra i cereali più antichi del Mediterraneo, incontra i ceci in una preparazione rustica e avvolgente, perfetta per l’autunno.
Valori nutrizionali per porzione
440 kcal
Proteine 15,5 g
Grassi 13,6 g
Carboidrati 65,4 g
Ingredienti per 1 porzione
Ceci cotti e scolati 120 g
Farro perlato secco 50 g
Zucca 100 g
Carota 30 g
Cipolla 20 g
Olio extravergine di oliva 10 g
Rosmarino q.b.
1 foglia di alloro
Brodo vegetale q.b.
Sale e pepe q.b.
Preparazione
Tritare finemente cipolla e carota e farle appassire dolcemente in casseruola con metà dell’olio e un cucchiaio di acqua.
Aggiungere la zucca tagliata a cubetti piccoli, il rosmarino e la foglia di alloro.
Unire il farro precedentemente sciacquato, mescolare e coprire con brodo vegetale caldo. Lasciare cuocere a fuoco dolce per circa 25-30 minuti.
A metà cottura aggiungere i ceci. Prelevarne una piccola parte e frullarla con poco brodo, quindi versare la crema ottenuta nella zuppa: questo passaggio renderà il piatto più cremoso e omogeneo.
Regolare di sale e pepe, eliminare l’alloro e completare con l’olio extravergine rimasto a crudo.
Curiosità
Ceci e farro sono due protagonisti storici della dieta mediterranea più autentica. In passato costituivano una base fondamentale dell’alimentazione quotidiana perché economici, nutrienti e facilmente conservabili.
Ancora oggi questa zuppa è un perfetto esempio di cucina intelligente: pochi ingredienti, grande resa, gusto pieno e ottimo equilibrio tra energia, fibre e sazietà.