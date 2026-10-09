Cultura nel piatto

Zuppa di ceci e farro

Un piatto semplice, antico e sempre attuale. La zuppa di ceci e farro appartiene alla tradizione contadina italiana, quella cucina fatta di ingredienti umili ma preziosi, capaci di dare sazietà, equilibrio nutrizionale e calore.

Il farro, tra i cereali più antichi del Mediterraneo, incontra i ceci in una preparazione rustica e avvolgente, perfetta per l’autunno.

Valori nutrizionali per porzione

440 kcal

Proteine 15,5 g

Grassi 13,6 g

Carboidrati 65,4 g

Ingredienti per 1 porzione

Ceci cotti e scolati 120 g

Farro perlato secco 50 g

Zucca 100 g

Carota 30 g

Cipolla 20 g

Olio extravergine di oliva 10 g

Rosmarino q.b.

1 foglia di alloro

Brodo vegetale q.b.

Sale e pepe q.b.

Preparazione

Tritare finemente cipolla e carota e farle appassire dolcemente in casseruola con metà dell’olio e un cucchiaio di acqua.

Aggiungere la zucca tagliata a cubetti piccoli, il rosmarino e la foglia di alloro.

Unire il farro precedentemente sciacquato, mescolare e coprire con brodo vegetale caldo. Lasciare cuocere a fuoco dolce per circa 25-30 minuti.

A metà cottura aggiungere i ceci. Prelevarne una piccola parte e frullarla con poco brodo, quindi versare la crema ottenuta nella zuppa: questo passaggio renderà il piatto più cremoso e omogeneo.

Regolare di sale e pepe, eliminare l’alloro e completare con l’olio extravergine rimasto a crudo.

Curiosità

Ceci e farro sono due protagonisti storici della dieta mediterranea più autentica. In passato costituivano una base fondamentale dell’alimentazione quotidiana perché economici, nutrienti e facilmente conservabili.

Ancora oggi questa zuppa è un perfetto esempio di cucina intelligente: pochi ingredienti, grande resa, gusto pieno e ottimo equilibrio tra energia, fibre e sazietà.