Forza Italia Giovani del Sud Sardegna è scesa in campo con due iniziative dedicate alla tutela dell’ambiente e al decoro urbano, intervenendo sulla spiaggia del Poetto, a Quartu Sant’Elena, e al Parco Joyce di Guspini.

Entrambi i luoghi presentavano una significativa presenza di rifiuti abbandonati, in particolare lattine e bottiglie di plastica. Un tema ancora più importante da sottolineare in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, che richiama l’attenzione sulla necessità di ridurre gli sprechi e promuovere comportamenti responsabili.

All’iniziativa hanno partecipato l’On. Ugo Cappellacci, il consigliere regionale Gianni Chessa, Alessandro Serra, Antonello Picci, il consigliere Alberto Urpi, il sindaco Oppus e le Azzurre di Forza Italia, insieme ai giovani del movimento.