Quale spazio può avere l’intelligenza artificiale nella pratica medica? Con quali opportunità, limiti e responsabilità? Sono le domande al centro del convegno “L’intelligenza artificiale in medicina: applicazioni, responsabilità e prospettive”, in programma il 27 e 28 novembre 2026 nell’Aula Thun del P.O. Microcitemico dell’ARNAS Brotz u, in via Jenner 18 a Cagliari. Due giornate di confronto dedicate al ricordo di Nicola Lenigno, medico legale scomparso nel luglio 2023, all’età di 42 anni.

Il programma mette in dialogo medicina, tecnologia e diritto: dalle applicazioni dell’IA in radiologia, anatomia patologica, medicina interna e chirurgia, fino alla patologia forense, alla medicina legale civilistica e alle responsabilità penali e civili connesse al suo impiego. Un’occasione per approfondire strumenti e prospettive, insieme alle questioni professionali e giuridiche che accompagnano l’innovazione.

L’iniziativa è organizzata dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Cagliari, in collaborazione con l’ARNAS Brotzu e COSMEL (Collegio Sardo di medicina legale), con il patrocinio gratuito di FAMLI e SIMLA. La segreteria è curata dall’Ordine dei Medici di Cagliari (www.omeca.it); il responsabile scientifico è il Dott. Giovanni Paolo Maietta.

Venerdì 27 novembre si comincerà alle 14.30 con la registrazione dei partecipanti. Alle 14.45 Giovanni Paolo Maietta presenterà il convegno. Seguiranno i saluti istituzionali del direttore generale dell’ARNAS Brotzu, del Dott. Emilio Montaldo, presidente dell’Ordine dei Medici di Cagliari, del Prof. Paolo Contu, Presidente della Facoltà di Medicina dell’Università di Cagliari, del Dott. Vincenzo Amato, Presidente del Tribunale di Cagliari, e dei delegati delle società SIMLA e FAMLI.

I lavori del pomeriggio, dalle 15 alle 18.30, saranno moderati dal Prof.Francesco De Stefano e Dott. Salvatore Lorenzoni. P rof. Massimo Tistarelli affronterà attualità e prospettive dell’intelligenza artificiale in medicina; Prof. Luca Saba le applicazioni in radiologia; Dott.ssa Giorgia Locci l’impiego in anatomia patologica; Prof. Stefano Del Giacco il rapporto tra IA e medicina interna; Prof. Piergiorgio Calò le applicazioni in chirurgia. Al termine degli interventi si aprirà il confronto con i relatori.

Sabato 28 novembre, dalle 9 alle 13, il confronto si concentrerà sugli aspetti forensi e giuridici, con la moderazione del Prof. Roberto Demontis e Prof. Francesco De Stefano. Prof. Giovanni Cecchetto interverrà su IA e patologia forense; Prof. Franco Marozzi sull’impiego dell’IA in medicina legale civilistica. Seguiranno gli interventi del Dott. Paolo Piras, sostituto procuratore a Sassari, sugli aspetti penalistici, e del Dott. Giovanni Fanticini, consigliere della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, sul rapporto tra IA e giurisprudenza civile. Conclusioni e compilazione del test ECM sono previste dalle 12.30 alle 13.

Il convegno prevede 9,1 crediti ECM. I medici iscritti all’Ordine di Cagliari possono iscriversi online attraverso la propria area personale sul sito omeca.it. I medici appartenenti ad altri Ordini possono inviare la richiesta a [email protected], indicando nome, cognome, codice fiscale, Ordine di appartenenza, indirizzo e-mail e numero di telefono.