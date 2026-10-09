Da sabato 10 Ottobre e fino a domenica 11 si terra’ il prestigioso evento fashion organizzato da Capoterra 2000 Academy

Nel cuore di Villasimus un fine settimana all’ insegna dello stile,della tradizione e dell’ identita’, in occasione della finale nazionale di “The Look of The Year Italia” prodotta in Sardegna da Capoterra 2000 Academy,una serata dedicata alla moda, ai nuovi volti ed al talento, con i finalisti selezionati in tutta Italia pronti a conquistare il titolo e l’accesso alla Finale Internazionale.

Ricchissimo il programma previsto dagli organizzatori a partire dalla serata di sabato 10 con l’ esposizione delle stupende auto d’ epoca del ” Gruppo Old Cars Friends ” nel centro dell’ abitato ,la mostra artigianale ,le degustazioni di prodotti sardi e la sfilata del gruppo di maschere “Mustayones e S’Orku Foresu di Sestu”,cui seguira’ la finale di “The Look of The Year Italia” presso la Piazza Margherita Hack.

Una serata che promette spettacolo ed emozioni per tutte le eta’con la possibilita’di ammirare il fascino senza tempo delle automobili d’ epoca, di apprezzare le creazioni artigianali , di assaporare le eccellenze dei prodotti tipici sardi e di seguire la moda con la finale tra i nuovi talenti.

Nella giornata di domenica 11 il pubblico potra’osservare la meravigliosa sfilata di moda sempre nella Piazza Margherita Hack, con le creazioni delle stiliste Irene Piccinnu; Barbara Dalu; Rosalba Piras; Marinella Porru; Bettina Tola; Gianfranca Dettori; Sonia Flauto e Laura Bianco.

Saranno presenti altresi’le esposizioni artigianali,le degustazioni di prodotti tipici ed il ” Gruppo Culturale di Alessandra Sorcinelli ” che proporra’al pubblico opere d’ arte di primissimo livello.

Un week End all’ insegna della moda,delle tradizioni e dei motori assolutamente da non perdere.