CULTURA NEL PIATTO

Pizzoccheri alla valtellinese: il sapore autentico della montagna.

Ci sono piatti che raccontano un territorio meglio di qualsiasi parola. I pizzoccheri sono uno di questi: una specialità della Valtellina, dove il grano saraceno, le verdure, il burro e i formaggi d’alpeggio si incontrano in una preparazione ricca di tradizione.

Originari della zona di Teglio, i pizzoccheri sono tagliatelle corte e larghe, preparate con una prevalenza di farina di grano saraceno. La loro consistenza rustica si accompagna alla dolcezza delle patate e delle verze, mentre il Valtellina Casera DOP e il burro aromatizzato all’aglio completano il piatto.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

Per la pasta:

400 g di farina di grano saraceno

100 g di farina bianca

Acqua quanto basta

Per il condimento:

250 g di formaggio Valtellina Casera DOP

150 g di formaggio grana da grattugia

200 g di burro

250 g di patate

200 g di verza

1 spicchio d’aglio

Sale e pepe nero.

PREPARAZIONE

1. Preparare i pizzoccheri. Mescolare le due farine e aggiungere gradualmente l’acqua, lavorando l’impasto per circa cinque minuti fino a ottenere una consistenza omogenea. Stendere con il mattarello una sfoglia spessa 2–3 mm. Ricavare delle fasce larghe 7–8 cm, sovrapporle e tagliarle in striscioline larghe circa 5 mm.

2. Cuocere le verdure. Sbucciare le patate e tagliarle a piccoli cubetti. Mondare la verza e ridurla a pezzi. Portare a ebollizione abbondante acqua salata e immergere le verdure.

3. Aggiungere la pasta. Dopo circa cinque minuti unire i pizzoccheri e proseguire la cottura per una decina di minuti, controllando la consistenza della pasta.

4. Preparare il condimento. Tagliare il Casera a scaglie sottili e grattugiare il grana. In un pentolino sciogliere il burro con lo spicchio d’aglio, lasciandolo dorare fino a ottenere un condimento profumato.

5. Comporre il piatto. Scolare con una schiumarola una parte dei pizzoccheri e delle verdure, trasferirli in una pirofila ben calda e distribuirvi sopra i due formaggi. Proseguire alternando gli strati fino a esaurire gli ingredienti.

6. Completare e servire. Versare il burro caldo e dorato sulla preparazione. Non mescolare: il calore favorirà lo scioglimento dei formaggi. Completare con pepe nero macinato al momento e servire immediatamente.

VALORI NUTRIZIONALI INDICATIVI PER PORZIONE

Energia: circa 1.230 kcal

Proteine: 47 g

Carboidrati: 106 g

di cui zuccheri: 5 g

Grassi totali: 75 g

di cui saturi: 46 g

di cui insaturi: 29 g

Fibre: 13 g

Colesterolo: circa 235 mg

IL COMMENTO NUTRIZIONALE

I pizzoccheri rappresentano un esempio significativo di cucina tradizionale di montagna: un piatto concepito per fornire energia e sazietà, grazie alla presenza contemporanea di cereali, patate, formaggi e burro.

Il grano saraceno contribuisce con fibre, minerali e proteine vegetali, mentre i formaggi apportano proteine e calcio. L’elevata quantità di burro e formaggio rende però la preparazione particolarmente ricca di grassi, soprattutto saturi.

È una ricetta da apprezzare nella sua identità originale, ricordando che la quantità consumata e la frequenza di consumo hanno un ruolo importante nell’equilibrio alimentare complessivo.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma

Saggista.