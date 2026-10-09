Cinquantuno migranti sono arrivati ieri sulle coste del sud Sardegna, tra soccorsi in mare e sbarchi direttamente a terra. Tra le persone intercettate al largo di Teulada ci sono cinque donne, una delle quali incinta, e due minori.

La Guardia costiera ha individuato a circa 35 miglia dalla costa due barchini con a bordo 21 persone, poi trasferite a Cagliari e accompagnate nel centro di accoglienza di Monastir. Altri 15 migranti sono sbarcati a Sant’Antioco e 12 a Teulada.

A Cagliari, infine, tre stranieri sono stati rintracciati in piazza Matteotti. Ai rappresentanti delle forze dell’ordine hanno riferito di essere appena sbarcati direttamente in città. Tutti i migranti sono stati trasferiti nella struttura di accoglienza di Monastir.