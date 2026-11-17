CULTURA NEL PIATTO

Cinghiale al sugo marinato al Cannonau.

Il cinghiale è presente in Sardegna fin dal Neolitico antico, quando si ritiene che sia stato introdotto dall’uomo. La caccia in battuta, ancora oggi organizzata in compagnie, è parte della storia rurale dell’isola. A tavola, una delle preparazioni della selvaggina è l’umido, con la carne lasciata a lungo sul fuoco, finché cede alla forchetta.

In Sardegna c’è chi lo cuoce nel vino con gli aromi e chi aggiunge il pomodoro. Per questa versione ho scelto una notte di marinatura nel Cannonau, con alloro e ginepro, e una lunga cottura nella passata. Il risultato è un sugo denso, di quelli per cui si spezza un altro pezzo di pane.

Ingredienti per 6 persone

800 g di polpa di cinghiale a bocconcini, preferibilmente spalla

500 ml di Cannonau per la marinatura e 100 ml per la cottura

500 g di passata di pomodoro

1 cipolla, 1 carota e 1 costa di sedano

1 spicchio d’aglio

40 g di olio extravergine d’oliva

3 foglie di alloro

4 bacche di ginepro leggermente schiacciate

1 rametto di rosmarino

Acqua calda, sale e pepe quanto basta

Preparazione

La sera prima mettete il cinghiale in un recipiente di vetro con 500 ml di Cannonau, due foglie di alloro, il ginepro e il rosmarino. Coprite e lasciate marinare in frigorifero per 12–18 ore. Scolate la carne, eliminate la marinata e asciugate bene i bocconcini. Rosolateli in una casseruola con metà dell’olio, pochi alla volta, in modo che prendano colore. Trasferiteli su un piatto. Nella stessa casseruola versate l’olio rimasto e fate appassire il trito di cipolla, carota e sedano con l’aglio. Rimettete la carne nel tegame, sfumate con i 100 ml di Cannonau tenuti da parte e lasciate restringere per qualche minuto. Aggiungete la passata, l’ultima foglia di alloro e mezzo bicchiere di acqua calda. Fate sobbollire a fuoco basso, con il coperchio socchiuso, per circa 2 ore e mezza, finché la carne sarà tenera. Se il sugo si asciuga troppo, aggiungete poca acqua calda. Se è ancora liquido, scoprite il tegame negli ultimi 15 minuti. Regolate di sale e pepe e lasciate riposare 10 minuti prima di servire.

Valori nutrizionali indicativi per porzione, pane escluso

Circa 270 kcal · Proteine 30 g · Carboidrati 7 g, di cui zuccheri 5 g · Grassi 11 g, di cui saturi circa 2,5 g e insaturi circa 8 g · Fibre 2 g.

La stima esclude la marinata scartata e varia con il taglio della carne e la riduzione del vino.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma

Saggista