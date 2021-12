Italia, il virus decolla nonostante il boom di nuovi vaccini: oltre 17mila positivi e 72 morti, in Veneto oltre tremila contagi. Il bollettino: sono 17.030 i nuovi casi e 72 i morti. In rialzo ricoveri (+87) e terapie intensive (+10). Veneto oltre 3mila ccontagi, Lombardia +2.089 (e 15 morti), Emilia-Romagna +1.633, Lazio +1.493, Campania +1.327, Piemonte +1.189 e Toscana +709. Report vaccini: boom di prime dosi, ma più di 6 milioni non immunizzati, come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net.