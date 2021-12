Domenica alla Fiera di Cagliari open day per la terza dose, per tutte le categorie con l’obbligo vaccinale: ecco gli orari

Domenica alla Fiera di Cagliari open day per la terza dose, per tutte le categorie con l’obbligo vaccinale.

Nell’hub saranno somministrate, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, le dosi “booster”, con accesso libero senza prenotazione per personale scolastico, sanitario e le forze dell’ordine.

E’ un open day tutto dedicato alle categorie per cui è previsto l’obbligo vaccinale, sottolinea il Presidente della Regione Christian Solinas, che abbiamo organizzato per imprimere una ulteriore accelerazione sul processo di immunizzazione con dose “booster” soprattutto per tutte quelle fasce di lavoratori e lavoratrici per cui è stato previsto l’obbligo vaccinale.

La Sardegna – dice il presidente della Regione, Christian Solinas – continua a conseguire risultati importanti nella campagna di vaccinazione contro il Covid e noi proseguiamo a mettere in campo tutto ciò che è necessario per difendere la salute dei cittadini e la nostra economia in questo momento particolarmente delicato. Anche la somministrazione delle terze dosi, sottolinea il Presidente, cresce in modo confortante, mentre stiamo pianificando le azioni da intraprendere in attesa del via libera alla vaccinazione dei più piccoli, nella fascia dai 5 agli 11 anni. E’ la strada giusta da seguire, dice ancora il Presidente.

Domenica l’accesso sarà riservato al personale del sistema nazionale di istruzione (docente e non docente), al personale sanitario, alle forze dell’ordine, al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.

L’accesso alla Fiera sarà libero e senza bisogno di prenotazione.

Ai cittadini sarà chiesto di autodichiarare per iscritto di appartenere ad una delle suddette categorie.

In occasione dell’open day, sarà rafforzato l’organico impegnato nell’hub: saranno impegnati infatti 12 medici per turno turno (12 mattina e 12 la sera); 5 amministrativi e 20 infermieri per limitare le attese per tutti coloro che andranno alla Fiera.

Anche in contemporanea con la manifestazione di atletica in programma a Cagliari, che coinvolgerà varie zone della città di Cagliari limitando il traffico, sarà garantito, per tutto l’arco della giornata, l’accesso alla Fiera dalla via Pessagno (accesso dall’asse mediano).