Abbanoa ha avviato un nuovo servizio per avvisare via mail, pec o sms i propri clienti interessati da eventuali sospensioni del servizio idrico. Gli avvisi riguardano le interruzioni sia per lavori programmati sia per guasti improvvisi: nel primo caso le comunicazioni partono almeno 48 ore prima mentre nel secondo caso vengono inviate in tempo reale. Ogni cliente interessato riceve informazioni sul tipo di lavoro in corso o guasto che comporta un’interruzione, la zona interessata e sulle tempistiche di risoluzione del problema.

Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta dal nuovo Consiglio d’Amministrazione di Abbanoa, guidato dal presidente Giuseppe Sardu e composto dai consiglieri Anna Maria Busia e Cristiano Camilleri, per venire incontro all’esigenza dei clienti di avere la massima copertura sulle informazioni relative al Servizio idrico integrato. Le notizie sulle interruzioni venivano già pubblicate sui canali aziendali (sito internet e social media). “Serviva un canale diretto che potesse raggiungere quanti clienti possibile”, spiega il presidente del CdA di Abbanoa Giuseppe Sardu. “Utilizzando i contatti disponibili nella nostra banca dati delle utenze, i nostri informatici hanno creato un sistema automatizzato che ora è nella fase sperimentale, ma ha già avuto un ottimo riscontro anche in situazioni particolarmente complesse come, per esempio, nel caso dell’emergenza idrica che ha interessato nelle scorse settimane diversi Comuni del Nord Sardegna”.

Non solo interruzioni idriche, ma tantissime altre informazioni fondamentali: i clienti possono ricevere con lo stesso sistema anche gli avvisi sull’emissione di nuove bollette, sulla lettura del contatore effettuato dagli operatori di Abbanoa e, nei casi di contatori interni alle abitazioni, la mancata lettura con indicazione del prossimo passaggio dell’operatore. Con l’obiettivo di raggiungere un numero sempre maggiori di clienti, Abbanoa sta programmando una campagna informativa per incentivare le iscrizioni al servizio di “Sportello online” (attivo sia nel sito internet abbanoa.it sia tramite app per smartphone e tablet). Su oltre 740mila utenze, gli iscritti sono già circa mezzo milione: due terzi del totale. È fondamentale, per avere a disposizione tutte le informazioni del servizio, che ci siano quanti più iscritti possibile e che vengano indicati i numeri di telefono per ricevere gli sms e gli indirizzi per ricevere le mail e le pec.