Non c’è tregua per il maltempo in Sardegna. Dalle ore 21 di oggi, mercoledì 25, e sino alle 23:59 di giovedì 26 marzo, si prevedono venti forti da nord-ovest, localmente sino a burrasca sulle coste.
Inizialmente previsti dal settore settentrionale nella tarda serata di oggi, nella giornata di domani i venti si estenderanno a tutta l’isola. Così l’avviso di condizioni meteo avverse per vento e mareggiate diramato dal Centro Funzionale Decentrato-Settore Meteo della Protezione civile regionale.
I venti saranno forti da nord-ovest fino a burrasca su coste e crinali, con conseguenti mareggiate lungo le coste esposte.