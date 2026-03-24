“Non commento la sentenza di primo grado e nemmeno quella d’appello, perchè è questo il senso del referendum che abbiamo appena votato: i magistrati devono fare il loro lavoro. Accetto serenamente quello che è stato, sia in primo grado che adesso”. Lo ha detto la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, in un punto stampa a margine dell’evento al Parlamento europeo ‘Einstein Telescope in Europe’ e rispondendo a una domanda sulla sentenza della Corte d’appello di Cagliari in merito alla decadenza.