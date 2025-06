Tragedia a Cagliari, giovane trovato senza vita a Sant’Elia.

Il corpo è stato recuperato e tirato fuori dall’acqua nella spiaggia vicina al parcheggio Cuore. Potrebbe essere di un giovane di circa 20 anni, forse meno, ma sono attualmente in corso tutti gli accertamenti.

Il corpo non presenterebbe tracce di violenza, non si esclude quindi che il ragazzo sia caduto accidentalmente in acqua.

Sul posto polizia, 118 e vigili del fuoco.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO