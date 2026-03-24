Torna in libertà il dj 24enne arrestato a fine febbraio con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una 20enne. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari, Gian Paolo Piana, ha disposto la revoca degli arresti domiciliari accogliendo l’istanza presentata dalla difesa.

Secondo quanto riferito dal legale del giovane, l’avvocato Francesco Chessa, nel corso degli accertamenti sarebbero emersi elementi favorevoli all’indagato, tali da portare il giudice a ritenere insussistenti le esigenze cautelari. La difesa sostiene che i rapporti tra i due si siano svolti in un contesto consensuale, escludendo quindi costrizioni o violenze.

La vicenda era partita dalla denuncia della ragazza, che si era rivolta alla Polizia il giorno successivo ai fatti. In base alla ricostruzione iniziale degli investigatori della Squadra mobile, coordinati dal pm Gianni Caria, i due si erano conosciuti in un locale e si erano poi incontrati in un’abitazione privata, dove dopo un primo rapporto consensuale, il giovane avrebbe costretto la 20enne a un secondo rapporto contro la sua volontà.

Il procedimento resta aperto e proseguono gli accertamenti per chiarire definitivamente la dinamica dei fatti.