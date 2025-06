Una segnalazione giunta alla redazione di Casteddu Online che racconta ancora una volta un angolo della città scambiato per bidone dell’immondizia: questa volta è la maxi piazza di San Michele a essere stata presa di mira da chi, evidentemente, ama la sporcizia anziché il rispetto dei luoghi comuni. Il Comune non rimane indietro e con l’impegno di risorse pubbliche mette in azione una task force pronta a intervenire per restituire il giusto decoro che la città del sole merita. Una missione non semplice e soprattutto uno sperpero di denaro che, anziché indirizzarlo verso altri servizi, decolla per la pulizia straordinaria dei luoghi presi a schiaffi dai maleducati. “Purtroppo la città ha svariati manufatti abusivi che sono stati fatti oggetto della nostra attenzione e che stiamo provvedendo a rimuovere con risorse comunali che abbiamo dovuto reperire e con tempi che in ragione delle procedure pubbliche di affidamento non sono brevi” spiega l’assessora. “Purtroppo al danno si aggiunge la beffa di chi abbandona rifiuti all’interno di questi cantieri. Il servizio igiene ha già provveduto a pulire un’altra volta e provvederà anche questa volta al più presto con ulteriore esborso di soldi pubblici.

Quanto al manufatto demolito il servizio manutenzioni ha garantito che provvederà nel più breve tempo possibile al fine di evitare ulteriori situazioni di degrado”.