Si è spento in queste ore a 76 anni uno degli storici soccorritori del 118 cagliaritano, Egidio Dessì.

Una figura di riferimento per i colleghi e la comunità che ora si stringe attorno alla famiglia in questo momento di estremo dolore.

Commosso il ricordo del gruppo La voce di Pirri: “Il nostro gruppo si stringe nel dolore per la scomparsa di Egidio Dessi, amico rimasto sempre presente nella nostra pagina e nei nostri cuori anche dopo il trasferimento a Modena per cure mediche”, si spiega nel messaggio.

“Una breve ma grave malattia lo ha portato via troppo presto. Egidio non ha mai dimenticato la sua amata Pirri, che portava sempre nel cuore.

Da pensionato ha svolto volontariato con la Misericordia come soccorritore e, con la moglie, ha contribuito alla comunità e alla Voce di Pirri.

Persona generosa e disponibile, il suo ricordo resterà vivo in tutti noi.

A nome del gruppo esprimiamo le più sentite condoglianze alla moglie, ai figli e alla famiglia.

Ciao Egidio, Questo venerdì 21/08/26 alle ore 10.30 nella parrocchia di concordia sulla secchia ( Modena)

Ti saremo vicini con il”