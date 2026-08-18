L’ARNAS G. Brotzu interviene per precisare la situazione del Centro Accoglienza Servizi (CAS) dell’ospedale Businco.
«Non si è verificata alcuna interruzione della presa in carico clinico-assistenziale dei pazienti oncologici che si rivolgono al CAS», precisa l’ARNAS G. Brotzu.
L’azienda ospedaliera sottolinea inoltre che le attività rivolte ai pazienti oncologici, compreso l’accompagnamento nei percorsi di diagnosi e cura, «continuano a essere assicurate attraverso le modalità organizzative consuete».
La nota è stata diffusa dall’ARNAS G. Brotzu nella giornata di oggi.