Cagliari, un concerto per raccogliere fondi da destinare ad Alessio Zedda

Un concerto per raccogliere fondi da destinare ad Alessio Zedda, il giovane che, nel crollo della casa a Tiana, ha perso i genitori, i suoi amori più grandi. A organizzare l’importante iniziativa è l’istituto comprensivo statale “Tuveri” sito in via Venezia.

La “Tuveri”, quindi, scuola solidale: sabato 17 dicembre alle 16 presso l’aula Magna si terrà un concerto, ingresso libero a offerta volontaria.

L’istituto non è nuovo a queste iniziative solidali e ha suscitato subito entusiasmo da parte di tutti i docenti della scuola, in particolare quelli di strumento, che si esibiranno al fianco del Quintetto Sardò, del Sestetto Grimm, dell’Ensemble Trame sonore e di tanti altri che si sono offerti di partecipare all’evento.

La Dirigente Scolastica Giovanna Porru : ”Gli alunni restano tali per sempre e così, quando abbiamo saputo ciò che era successo ad Alessio, è stato naturale attivarsi per far sentire la nostra vicinanza. Naturalmente con lo stile della nostra scuola, attraverso la musica che sa sempre accompagnare e consolare”.

Era l’8 novembre quando una fuga di gas e una tremenda esplosione ha causato il crollo dell’abitazione che ha colto nel sonno i genitori e i nonni del giovane Alessio.