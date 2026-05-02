Primi incendi di stagione in Sardegna. Giornata intensa, quella di ieri primo maggio per i Vigili del fuoco di Oristano, impegnati nello spegnimento di diversi incendi che hanno interessato sterpaglie, canneti e alberi in varie zone della provincia.

In mattinata due roghi sono stati domati a Palmas Arborea e nella frazione di Donigala Fenughedu. Nel pomeriggio interventi a Terralba, in prossimità della statale 131, oltre che a San Vero Milis e Cabras.

In tarda serata le operazioni più complesse a Paulilatino, dove il vento ha reso particolarmente difficili le attività di spegnimento.