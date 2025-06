Un altro incendio, oltre a quelli già riportati dalla cronaca, https://www.castedduonline.it/la-sardegna-ancora-tra-le-fiamme-20-incendi-ed-immenso-lavoro-del-corpo-forestale/?fbclid=IwY2xjawK92-JleHRuA2FlbQIxMQABHubnoqeUEwBLBRWhB8RQ3lHkP2fBWddNk6hZDQyQwnjTSct3mQDUVeBW4G0k_aem_KiM-r8SlKehdwCZ18YWbgA si è sviluppato a Budoni, a ridosso delle case. Tanta paura tra i residenti che hanno assistito alle operazioni di spegnimento con estrema apprensione.

Incendi in Sardegna, altri roghi durante la notte: volontari impegnati nuovamente a Decimomannu per spegnere le fiamme. Un bollettino di guerra che segna la cronaca di queste prime giornate dal sapore estivo, caratterizzate dal caldo e dal forte vento rovente che prende a schiaffi chi si prodiga per attenuare i gravi danni che ogni fuoco arreca alla terra dove passa. Decine di uomini e donne impegnati nella lotta contro il fuoco, anche la notte come accaduto ieri nel territorio di Decimomannu. Dopo i righi spenti nel pomeriggio, probabilmente di origine dolosa, un nuovo intervento è scattato per spegnere celermente le fiamme che hanno avvolto sterpaglie nella periferia del paese. Questo è il terzo incendio in pochi giorni, il primo è stato registrato domenica in prossimità della Ss 130 che ha costretto le forze messe in campo a deviare il traffico per mettere in sicurezza gli automobilisti.