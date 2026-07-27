Approvato dal Governo uno sconto sul gasolio di 17 centesimi per contrastare il caro carburante. Un’agevolazione che sarà in vigore fino al prossimo 6 agosto e non include la benzina.

Ma perché lo sconto sarà solo sul gasolio?il prezzo medio self sulla rete stradale ha raggiunto 2,185 euro al litro, contro 1,982 euro della benzina e in autostrada il diesel è arrivato a 2,255 euro e la verde a 2,071.

l’operazione avrà un costo di circa 125 milioni di euro ed è stato scongiurato l’aumento come inizialmente previsto dei tabacchi di quasi un euro a pacchetto. Un’ipotesi alla quasi si erano fortemente opposte sia Lega che Forza Italia. Se le accise fossero state confermate, avrebbero comportato un costo per le tasche dei fumatori di quasi 2 milioni di euro.

“Le tensioni internazionali stanno facendo salire di nuovo il prezzo dei carburanti e, con esso, il costo di tutto quello che viaggia su strada”, il commento della premier Meloni. “Di fronte a questo rincaro, che non abbiamo determinato ma dobbiamo gestire, abbiamo deciso di intervenire subito: oggi il CdM ha approvato, con decreto, un taglio immediato sul gasolio, il carburante che pesa di più su trasporti, agricoltura e sui prezzi che ogni famiglia paga. Sappiamo che non risolve il problema. Ma è una risposta tempestiva e responsabile, tenendo in considerazione le poche risorse che abbiamo e un quadro internazionale in continua evoluzione. Seguiamo giorno per giorno l’evolversi della situazione, anche sul fronte del conflitto, e torneremo a riunirci prima della scadenza per decidere i passi successivi. Faremo tutto quello che possiamo per non lasciare soli i cittadini e chi manda avanti la Nazione”.