Sembrerebbero sempre più vicine le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo da direttore tecnico dell’Italia e advisor del Club Italia. Una decisione che era nell’aria nelle ultime ore dopo che la clamorosa non candidatura di Andrea Pirlo a ct che sembrava quasi certa a causa del caso Fonbet.

“Paolo Maldini e Leonardo lasciano la Federcalcio, lo hanno comunicato al presidente federale Giovanni Malagò”, aveva anticipato questo pomeriggio Sky Sport con un’ultim’ora. In questo momento è in corso in Figc una riunione tra Malagò e le componenti, Leghe e sindacati.

Nelle prossime ore potrebbe anche essere quindi ufficializzato il nuovo ct della Nazionale: sulla panchina azzurra potrebbe tornare Roberto Mancini.

Foto FIGC