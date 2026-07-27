Morire improvvisamente a 24 anni mentre si sta svolgendo il proprio lavoro. È ciò che è successo questa notte ad un giovanissimo operatore di Rete Ferrovia Italia. Come riporta Fanpage, il giovane Giancarlo Palomba si stava occupando dell’impianto di manutenzione a Vairano, in provincia di Caserta. A nulla sono valsi gli sforzi per salvare il 24enne, morto poco dopo.

“In questo momento di immenso dolore, nel pieno rispetto del lavoro degli organi competenti, resteremo in attesa degli accertamenti e delle determinazioni delle autorità preposte, che chiariranno le cause del decesso”, scrivono in una nota i sindacati FILT CIGL di Campania e Caserta. “Una tragedia immane che lascia sgomenti, senza parole e colpisce l’intera comunità ferroviaria. Alla sua famiglia, ai suoi affetti più cari, ai colleghi della IS di Vairano ed a tutti i lavoratori di RFI”, conclude la nota firmata dai Segretari Generali FILT-CGIL Campania Angelo Lustro e FILT-CGIL Caserta Tommaso Pascarella, nonché dal Segretario Regionale Attività Ferroviarie Fabrizio Andreozzi, “giungano il più profondo cordoglio e la più sincera vicinanza della FILT CGIL Campania, della FILT CGIL Caserta e di tutti i ferrovieri. Ciao Giancarlo. Il tuo ricordo resterà vivo nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerti. Riposa in pace”.