Cagliari – Area fumatori usata come deposito del bazar da spiaggia: al Poetto lo spazio all’ombra riservato ai tabagisti spesso è occupato da bustoni colmi di vestiti e oggettistica pronta per essere venduta. La segnalazione giunge da un residente che, dopo aver corso sulla sabbia rovente per raggiungere uno degli spazi messi a disposizione dal Comune per consumare il vizio del fumo, ha dovuto scavalcare borsoni e buste per conquistare l’ombra. “Niente contro chi percorre chilometri sotto il sole, da un asciugamano all’altro, per mettere in tasca qualche soldo, non trovo semplicemente giusto che la merce venga parcheggiata negli spazi all’ombra che diventano quasi un deposito, impedendo agli avventori della spiaggia di usufruire del servizio”. Non solo: “Impossibile spostare la merce anche se il proprietario non è presente, altri venditori ambulanti sorvegliano il posto e, per evitare eventuali discussioni, si fuma in fretta, spesso in piedi, e si va via”.