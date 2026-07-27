Ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, la titolare del locale ha deciso di condividere sui social quanto accaduto per mostrare la diseducazione dell’adulto alle nuove generazioni.

“L’ennesimo furto.

Non è la prima volta e, purtroppo, temiamo non sarà nemmeno l’ultima. C’è una cosa, però, che questa volta ci ha colpito più del danno economico: chi è entrato a rubare lo ha fatto davanti ai propri figli, insegnando loro che appropriarsi del lavoro degli altri sia normale” spiega la titolare. “Perché ti sei portato dietro una bottiglia per riempirla e non di acqua ma di birra”.

“Fallimento educativo” viene descritto, “se fosse stata acqua nom avrei avuto da dire, sopratutto se fosse stata per i bimbi, ma.nello spillatore c’è birra. E sono passati per ben 2 volte. Poi ripeto, non è il danno economico, altre volte ci hanno svuotato frigo, ma il gesto di farlo davanti ai figli”.